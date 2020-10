Zeitpläne beim Straßenbau in der Storkower Vogelsiedlung sind mit Vorsicht zu genießen, das zeigt die Erfahrung. Ende Oktober 2018 sollte die Maßnahme beendet sein, so der ursprüngliche Plan. Nun schreiben wir Anfang Oktober 2020, und fertig sind die Wege in der Einfamilienhaussiedlung gegenüb...