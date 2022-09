Schlechte Nachrichten für alle Kraftfahrer, die in der Gemeinde Tauche unterwegs sind und speziell die Brücke auf der Landesstraße L 443 in Kossenblatt (Oder Spree) überqueren müssen. Die dort geplanten Arbeiten, die Vollsperrung sollte eigentlich schon am 29. August beendet sein sollten, verz...