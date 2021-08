Mit dem Ende der Ferien werden auch immer mehr baustellenbedingte Einschränkungen im Straßenverkehr aufgehoben. Die Stadt Beeskow meldet beispielsweise, dass die Reparatur des Kreisverkehrs Fürstenwalder Straße planmäßig laufen. Das bedeutet, dass am Freitag die letzten Asphaltarbeiten ausgeführt werden. Am Sonnabend werden dann noch Fahrbahnmarkierungsarbeiten ausgeführt. „Die Verkehrsfreigabe erfolgt am Montag gegen 8 Uhr“, erklärt...