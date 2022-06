Archäologen begleiten die Bauarbeiten in der Mauerstraße in Beeskow . In dem Bereich werden Leitungen für Regenwasser, Schmutzwasser und Trinkwasser verlegt. Deshalb müssen die Bauarbeiter metertief in die Erde eindringen. Was dabei zum Vorschein kommt, wird von den Archäologen untersucht. Die F...