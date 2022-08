Der Kreisausschuss Oder-Spree hat am Montag nach langer Debatte den Mehrausgaben für den Teslaradweg auf der Strecke der Alten Poststraße in Erkner zugestimmt und anschließend auch die Bauaufträge vergeben. Ab 29. August soll die Oevermann Verkehrswegebau aus Eisenhüttenstadt an der Strecke tä...