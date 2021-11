Die Sorge war groß in Diensdorf-Radlow: Am Sonntag hatte sich dort ein Schwan auf dem Scharmützelsee zwischen zwei Holzpfählen eingeklemmt. Das Tier kämpfte mit dem Tod, ehe durch Bürgermeister Stefan Petrick in quasi letzter Sekunde die Rettung kam. Gemeindevertreter Tom Wienkoop nahm sich dan...