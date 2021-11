Sonntagnachmittag in Diensdorf-Radlow am Scharmützelsee: Das Wetter ist trüb, der Himmel ist grau. Bürgermeister Stefan Petrick ist zu Hause. Auf einmal meldet sich eine besorgte Einwohnerin bei ihm. Sie hat beobachtet, wie sich eine Schwanenfamilie in der Nähe des Steges des Yachtclubs Diensdor...