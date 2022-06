Per Zufall bemerkte ein Passant am Sonntag kurz vor 14 Uhr, wie ein hilfloser Mensch in Höhe der Brücke nah dem Rewe-Markt über die Kleine Spree in Beeskow vorbeitrieb und alarmierte die Polizei. Kurze Zeit später wurde die Feuerwehr der Kreisstadt zum Einsatz beordert. „Der Alarm ging um 14.09 Uhr ein“, teilt Stadtbrandmeister Alexander Voigt mit. Ein Notarzt sei beim Eintreffen der Feuerwehr bereits vor Ort gewesen. Und auch die Wasserschutzpolizei sei zum Einsatzort auf der Spreeinsel gekommen.