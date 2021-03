Thomas Englisch macht ein zufriedenes Gesicht, als er sein Büro verlässt und in der Frühjahrssonne die wenigen Meter von dort zur Schleuse in Kummersdorf nimmt. „Wir sind voll im Zeitplan. Am 1. April kann es wieder losgehen“, sagt er. Hinter dem Leiter des Außenbezirks Kummersdorf des Wasse...