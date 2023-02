Wer am frühen Freitagabend in der Dunkelheit von Richtung Bornow in die Kreisstadt gefahren ist, fuhr wohl automatisch etwas langsamer als gewohnt. Viel Blaulicht direkt an der Auffahrt zur Ortsumgehung in Richtung Lübben war zu sehen. Dort war es zu einem Zusammenstoß zweier Pkw gekommen. Wie und warum, das konnte die Polizei noch nicht sagen.

Bei dem Unfall wurden zwei Personen verletzt, vor Ort versorgt und auch ins Krankenhaus gebracht. Die Erstversorgung hatten Einsatzkräfte der Feuerwehr Beeskow übernommen. „Wir waren mit 16 Mann vor Ort, haben die Personen in den Fahrzeugen betreut und dann dem Rettungsdienst übergeben“, schildert Stadtbrandmeister Alexander Voigt.

Anschließend habe man die Unfallstelle gesichert und ausgelaufene Betriebsflüssigkeiten aus den Fahrzeugen aufgefangen. Gegen 18.30 Uhr waren die Einsatzkräfte dann aber schon wieder zurück in der Wache. Lediglich die Polizei war noch am Unfallort, wo auch noch die beschädigten Fahrzeuge standen.

Zu größeren oder längeren Verkehrsbehinderungen sei es nicht gekommen, da die Unfallstelle schnell geräumt wurde, bestätigte ein Polizeisprecher.