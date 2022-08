In Friedland kam es am Dienstag in den frühen Morgenstunden zu einer Kollision zwischen einem Mopedfahrer und einem Fußgänger. Die Polizei wurde um 6.52 Uhr darüber informiert.

Laut Stadtbrandmeister Steffen Krüger passierte der Unfall am Marktplatz vor der Bäckerei Rösicke. „Der Fußgänger...