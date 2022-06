Es ist heiß am Sonntag. Die Temperaturen waren in der Gemeinde Tauche auf Werte zwischen 35 und 38 Grad Celsius geklettert, als um die Mittagszeit, etwa gegen 12 Uhr, zwei Fahrzeuge, die auf der Bundestraße B 87 unterwegs waren, frontal zusammenprallten. Der Unfall ereignete sich in Ranzig, eine...