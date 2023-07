Ein ungewöhnlicher Einsatz mit Folgen für den Verursacher: Am Freitag ging bei der Leitstelle Oderland ein Notruf von Zeugen ein, die zuvor einen Unfall beobachteten. Als die Rettungskräfte an der Beeskower Chaussee in Wendisch Rietz eintrafen, fehlte aber von Fahrzeug und Fahrer jede Spur. Dafür waren mindestens vier Verkehrsschilder umgeknickt.

Dank der Zeugenhinweise gelang es Beamten, die Adresse des Unfallverursachers schnell ausfindig zu machen. Vor Ort stießen sie nicht nur auf das Fahrzeug des 83 Jahre alten Mannes, sondern auch auf den Fahrzeughalter selbst. „Er gab an, sich an nichts erinnern zu können", sagte Till-Justus Hille am Freitag gegenüber der MOZ.

Rentner wird an Rettungsdienst übergeben

Da der Rentner offenbar einen verwirrten Eindruck hinterließ, wurde er dem Rettungsdienst übergeben und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Dem Vernehmen nach ging es dem Senior gesundheitlich nicht gut, was offenbar dazu führte, dass er von der Straße abkam und die Schilder überfuhr. Angaben zu konkreten Erkrankungen machte die Polizei keine. „Erste Schätzungen zufolge beträgt der entstandene Schaden an Fahrzeug und Schildern rund 7.000 Euro“, sagte Hille.

Passiert ist der Unfall an der viel befahrenen Bundesstraße 246 an der Abzweigung nach Behrensdorf, einem Ortsteil der Gemeinde Rietz-Neuendorf. Ausschlaggebend werden vor allem die Zeugenaussagen sein, um die Ursache zu ermitteln. Von Interesse kann auch die medizinische Einschätzung der behandelnden Ärzte werden.

Polizei leitet Ermittlungen gegen Senior ein

Der Unfallverursacher muss sich nicht nur wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten. Die Polizei ermittelt auch wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs. Grundlage dafür ist § 315c des Strafgesetzbuches, wonach es strafbar ist, in Folge geistiger oder körperlicher Mängel ein Fahrzeug zu führen.

Unfälle mit älteren Fahrzeugführern sind keine Seltenheit. Der aktuellen Verkehrsunfallstatistik der Polizeidirektion Ost zufolge hätten im vergangenen Jahr Fahrer über 65 Jahre jeden fünften Unfall verursacht. 2022 wurden 5.437 Unfälle mit älteren Beteiligten registriert – 357 mehr als 2021.