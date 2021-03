Offiziell gilt nach wie vor, was bereits seit Monaten so ist: Wer mit dem Auto nach Alt Stahnsdorf möchte, der kommt aus südlicher Richtung, also zum Beispiel aus Storkow, nur bis zum Abzweig Parkstraße. Aus Richtung Norden ist am Ortseingang Schluss – eine Sackgasse aus beiden Richtungen. Offi...