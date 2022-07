Die Arbeitsgemeinschaft Historische Stadtkerne feiert 30-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass gastiert am Freitag, 29. Juli, das theater 89 im Rahmen der Sommertheatertournee auf dem Kirchplatz in Beeskow – am nachfolgenden Tag, Sonnabend, den 30. Juli, wird der Trödelmarkt entlang der Berliner ...