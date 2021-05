Bäume wurden gerodet, Eisenbahnschwellen entfernt, Zauneidechsen umgesiedelt, Vermesser waren am Werk – doch schon seit Wochen ruhen die Arbeiten. Lediglich rot-weiße Bänder und in die Erde getriebene Holzpflöcke in Signalfarben weisen darauf hin, dass am Knotenpunkt der Bundesstraße B168 und...