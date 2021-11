Autofahrer in Beeskow, Storkow und Umgebung haben es zurzeit nicht einfach. Von der Kreisstadt aus geht es nur über Umwege in die größte Stadt in Oder-Spree, nach Fürstenwalde. In Storkow müssen die Menschen mit der Sperrung der Burgstraße zurechtkommen. Davon betroffen sind wiederum auch Bees...