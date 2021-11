Es ist eine lange Tradition in Beeskow. Kultureinrichtungen, die Stadt und viele Händler beteiligen sich am großen Adventskalender. Wer mitmacht, ist an den mit Nummern versehenen geschmückten Fenstern und Türen vor den Geschäften zu sehen. Am Mittwoch nun wird das erste Türchen geöffnet. Von 10 bis 17 Uhr kann man im Ältesten Haus ein Lebkuchenherz festlich gestalten und als Geschenk verpacken. Ein Angebot, das sich vor allem an Kinder richtet. „Einige Familien haben sich schon angemeldet“, sagt Katrin Laske, die im Rathaus für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Aber es gebe auch noch freie Zeiten. Wer spontan vorbeischaue, müsse aber mit Wartezeiten rechnen. Das Haus ist klein, die Personenzahl begrenzt. „Und es gilt 2G“, macht Katrin Laske klar.

Sie und auch Altstadtmanagerin Kerstin Müller sind froh, dass der Adventskalender überhaupt stattfinden kann. „Wie immer haben sich die Beeskower Händler viel Mühe gegeben“, lobt Kerstin Müller. So gibt es nicht nur besondere Rabatte in den Geschäften, sondern viele kleine liebevolle Aktionen. Weihnachtsmänner sind unterwegs, selbstgebackene Plätzchen und Glühwein werden angeboten, Bratwürste gegrillt und Festkarten verschickt.

Ob alles wie im Werbeflyer angekündigt stattfinden darf, bleibt abzuwarten. Die behördlichen Corona-Auflagen können zu weiteren Einschränkungen führen. Der Lampionumzug am Nikolaustag musste beispielsweise bereits abgesagt werden.