Seit Dienstag herrscht im Stadtzentrum von Storkow optisch Feststimmung.

Jörg Bartkowiak brachte mit seinen Kollegen Matthias Sztankovics und Christian Lehmann von der Beeskower Firma Sztankovics nicht nur auf dem Burghof, sondern auch an der Burgkreuzung und auf dem Markt an drei Weihnachtsbäumen Lichterketten an.

Die Bäume, allesamt Tannen, sind Spenden von Privatpersonen aus Storkow, Wochowsee und Görsdorf bei Storkow, wie Bauhofleiter Felix Mayer berichtete. Die Sztankovics-Leute brachten weitere Lichterketten zwischen den Bäumen auf dem Markt und an der Fassade der Burg an – insgesamt waren es etwa 600 Meter Kabel. Ab dem Nachmittag leuchteten sie dann erstmals.