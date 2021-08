Wolfgang Zarth wohnt in der Ernst-Thälmann-Straße in Storkow. Wenn es stark regnet bekommt er Probleme mit dem Abwasserkanal. Sein Nebengelass liegt sehr tief und durch die Bodenentwässerung soll eigentlich Wasser verschwinden. Stattdessen drückt dort Abwasser nach oben. Am Montag um 7.30 Uhr wa...