Der Wind dreht sich schon wieder. Nach langer Debatte hatten die Beeskower Stadtverordneten beschlossen, dass sie die Vorlage des Bebauungsplans für den Windpark Schneeberg an die Verwaltung und die Planer zur Überarbeitung zurückverweisen. In dem Papier sollen die Interessen der Bewohner des kleinen Beeskower Ortsteils stärker berücksichtigt werden. Deshalb, so der Beschluss, soll es eine Höhenbegrenzung für die Windmühlen auf 200 Meter geben. Außerdem soll die Zahl der Windräder begrenzt, eine klare Rückbauverpflichtung schon in der Planungsphase enthalten sein. Zuvor hatten sich 114 der 144 wahlberechtigten Schneeberger gegen die aktuellen Windparkpläne ausgesprochen.

Ob diese Änderungen in die Planung tatsächlich eingearbeitet werden, ist nun wieder offen. Vor dem Hauptausschuss erklärte Bürgermeister Frank Steffen, dass der Anwalt der Stadt befürchte, dass dies zumindest teilweise als Verhinderungsplanung ausgelegt werden könne. Er ließ aber offen, ob er einen entsprechenden Beschluss beanstanden, also aufheben lassen würde. Über die rechtliche Zulässigkeit müsste der Kreis als Kommunalaufsichtsbehörde entscheiden.

Noch kein Termin für B-Plan-Beschluss

Windenergie Dramatische Wende im Streit um Windpark in Schneeberg Beeskow Generell plädiert der Bürgermeister für einen B-Plan. Nur so könne man überhaupt Einfluss auf den Windpark nehmen, argumentiert er. Genau das mache man aber nicht, wenn im Plan die höchstmögliche Anzahl von Anlagen mit der derzeit größtmöglichen Höhe festgeschrieben werde, halten die Gegner dagegen. Seit Jahren wird das diskutiert. Und nun drängt die Zeit. Wieder einmal. Am 22. Mai läuft die Veränderungssperre für das Gebiet aus, erklärt der Bürgermeister. Deshalb müsse man die Planung fortsetzen, wenn man „von der Feinsteuerung“ Gebrauch machen wolle. Ansonsten bestehe die Gefahr, dass nach Mai unterschiedlichste Investoren, unterschiedlichste Anlagen auf unterschiedlichsten Grundstücken errichten.

Der B-Plan soll eigentlich auf einer Sondersitzung der Stadtverordneten beschlossen werden. Einen Termin gibt es dafür noch nicht. Diskutiert wird auch, die Veränderungssperre noch einmal zu verlängern.

Gericht entscheidet wohl erst im Winter

Auch die Hoffnung, dass der regionale Windplan durch das Oberverwaltungsgericht wieder außer Kraft gesetzt wird, ist nur vage. Im Spätherbst oder Winter, wahrscheinlich auch erst 2022 sei mit einer Entscheidung zu rechnen, so der Bürgermeister. Und derzeit gibt es auch keine verlässliche Antwort auf die Frage, welche Rechtssituation dann eintritt. Gilt der alte Windplan wieder? Können dann überall Windmühlen als privilegierte Bauvorhaben durch das Land genehmigt werden?

Andere Windenergiestandorte werden in Beeskow nicht so heiß diskutiert wie die geplanten Anlagen zwischen Schneeberg und Grunow. Praktisch ohne Diskussion gab es im Hauptausschuss der Stadt eine Mehrheit für den B-Plan zur Erweiterung des Windparks Hufenfeld. Auch die dafür notwendige Änderung des Flächennutzungsplanes und die für den Windpark Görzig-Ost fanden mehrheitliche Zustimmung.

Bauern waren früher selbst die Investoren

In den 1990er Jahren, als die ersten Windkraftanlagen in der Region gebaut wurden, war die Situation noch eine andere. Damals gehörte die Agrargenossenschaft Tauche zu den ersten Investoren in die neue Form der Energiegewinnung. Die Genehmigung zum Aufstellen der ersten Mühle in der Gemarkung Kohlsdorf musste über zwei Jahre gegen den Widerstand von Stadt und Umweltbehörden erstritten werden. Selbst die Energieversorger, die den Strom in ihre Netze einspeisen mussten, stellten sich quer. Dennoch ging die erste Windmühle der Agrargenossenschaft im März 1998 in Betrieb. Das Windrad hat eine Nabenhöhe von 63 Metern, die einzelnen Flügel sind 22 Meter lang, so dass die Anlage auf eine Gesamthöhe von 85 Meter kommt. Der Turm, auf dem der getriebelose Generator montiert ist, besteht aus Stahl, ist mit 80 Schrauben an das Fundament geschraubt. Das ist in Kreuzform aus 150 Kubikmetern Beton gegossen, reicht zwei Meter in die Tiefe. Zehn Tonnen Stahlarmierungen geben weiteren Halt. Alles nichts im Vergleich zu den Anlagen, die heutzutage geplant werden.