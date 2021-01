Am kommenden Donnerstag kann trotz aller corona-bedingten Einschränkungen eine Bürgerversammlung in Vorbereitung des Bebauungsplanes für den Windpark Schneeberg stattfinden. Das hat Bürgermeister Frank Steffen am Donnerstag erklärt. Noch im Hauptausschuss, der am Dienstag tagte, hatte er Zweife...