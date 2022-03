Blauer Himmel, Sonnenschein und leichter Wind, der über die Senke am Dorfeingang von Görzig, einem Dorf in der Gemeinde Rietz-Neuendorf , streicht. Schäfer Jörg Grafe schichtet Heu in provisorische Raufen – ein friedliches Bild. Doch der Schein trügt. Ein Schutzzaun umgibt die malerische Senke...