Die Gerüchte wabern durch die Stadt und die sozialen Netzwerke. Beeskow bekommt ein Containerdorf. Und da die Pläne in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang mit dem Vorhaben des Kreises bekannt wurden, in Fürstenwalde einen Wohnblock als Flüchtlingsunterkunft zu ertüchtigen und in Petersdorf Wo...