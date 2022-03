Zwanzig Prozent Beteiligung hatte sich die Stadtverwaltung als Ziel bei der Bürgerbefragung zur kommunalen Sozialplanung gesetzt. Am Ende sind 1400 ausgefüllte Fragebögen eingegangen. Rechnet man mit 8000 Einwohnern in Beeskow , ist das Ziel also nicht ganz erreicht worden. Zumal vor allem die Sch...