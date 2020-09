Ab dem 3. Oktober kann man goldene Grüße aus Bernau verschicken. Zur Rathauseröffnung bietet die Stadt hochwertige Postkarten in einer Sonderauflage von 1000 Stück zum Preis von je einen Euro zum Kauf an.

Die Exemplare zeigen das Gebäude des Neuen Rathauses Bernau in stilisierter Form als Goldfoliendruck. Die Postkarten werden am Sonnabend auf dem Wochenmarkt an einem Stand in der Nähe des Neuen Rathauses verkauft und sind ab Montag, 5. Oktober, in der Bernauer Tourist-Information, Bürgermeisterstraße 4, erhältlich.