Was darf es diesmal sein? Mehr Weihnachstbeleuchtung in Panketal oder doch lieber die Wiederherstellung des Bouleplatzes im Goethepark? Vielleicht aber auch neue Spielgeräte auf dem Spielplatz in der Birkholzer Straße oder soll die Rehkitzrettung finanziell unterstützt werden? Das sind nur ein pa...