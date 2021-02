Die Polizei sucht einen bislang unbekannten Ladendieb, der bereits am 31. August 2020 im Kaufpark in Eiche mehrere Flaschen Alkohol gestohlen haben soll. Er legte sie zunächst in seinen Einkaufskorb und verstaute sie anschließend in seinem mitgeführten Rucksack. Der Unbekannte verließ die Verkaufsstelle, ohne die Ware im dreistelligen Wert zu bezahlen.

Die Polizei fragt: Wer erkennt den vermeintlichen Dieb? Wer weiß, wo er sich aufhält? Hinweise nimmt die Polizei in Bernau, Tel. 03338 3610 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.