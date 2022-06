Am 23. April 2019 hat sich das Leben eines damals 13-jährigen Mädchens für immer verändert. Gegen 16 Uhr war sie zu Fuß in Bernau unterwegs, wollte in Höhe der Breitscheidstraße 17 an einer Baustellenampel die Fahrbahn überqueren. Doch eine Windböe erfasste die Ampel, wodurch diese umfiel u...