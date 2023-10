Ein 40 Jahre alter Mann ist am Mittwochabend (4. Oktober) an einer Bushaltestelle an der Wandlitzer Chaussee in Bernau auf einen 24-jährigen Afghanen losgegangen. Bei dem Angreifer soll es sich um einen „hinlänglich bekannten Einheimischen“ handeln, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Nach Angaben der Polizei seien sich die beiden zuvor nie begegnet. Der Angreifer sei gegen 18.40 Uhr unvermittelt auf den Afghanen zugegangen und habe versucht, ihm ins Gesicht zu schlagen. Dem 24-Jährigen sei es zwar gelungen auszuweichen, der 40-Jährige habe ihm aber danach in den Oberschenkel getreten und verhindert, dass sein Opfer in einen Linienbus einsteigt.

Angriff in Bernau: Polizei kannte den Schläger schon

Die eintreffenden Polizisten griffen sich den Schläger, den sie bereits aus anderen Strafverfahren kannten. Gegen ihn wird nun zum Vorwurf der Körperverletzung ermittelt. Da ein fremdenfeindliches Motiv vermutet wird, hat der polizeiliche Staatsschutz der Polizeidirektion Ost in Frankfurt (Oder) die Ermittlungen übernommen.