Ministerbesuch in der Brandenburg-Klinik: Ministerin Ursula Nonnemacher (Grüne/B90, re.) übergibt an Chefärztin Dr. Elke Kretzschmer einen Bescheid zum Krankenhausplan des Landes. Geschäftsführer Kai-Uwe Michels und Tina Eschert (li.) verfolgen die Szene. © Foto: Hans Still