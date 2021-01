Wenn in der zweiten Wochenhälfte Dauerfrost den Barnim in des Winters Griff nimmt, fällt es leicht, von stimmungsvollen Sonnenuntergängen und lauen Sommernächten am Wandlitzsee zu träumen. Ohne Corona-Vorgaben natürlich, simples freies Leben mit allen Grundrechten. Dazu zählen allerdings nich...