Ilona Winter bezeichnet sich selbst als „Halb-Berlinerin und Halb-Ladeburgerin“. Geboren und aufgewachsen ist sie zwar in Berlin, „doch da meine Mutter nach dem Krieg ein Grundstück von ihren Eltern hier in Ladeburg geerbt hatte, waren wir an den Wochenenden immer in Ladeburg“, erzählt sie...