Viel Geduld und eine gute Klimaanlage brauchten Autofahrer am Freitagvormittag auf der A10 in Richtung Dreieck Barnim. Kurz hinter der Berliner Landesgrenze hatte es gekracht, zwei Fahrzeuge waren in einen Unfall verwickelt. Was ist passiert?

Genaue Angaben über die Unfallursache konnte die Polizei ...