Mehr Fahrzeit müssen Autofahrer demnächst auf der Landesstraße L31 wegen Bauarbeiten in Prenden einplanen. Das teilte die Straßenmeisterei in Biesenthal mit.

Im Auftrag der Gemeinde Wandlitz wird am Ortsausgang in Richtung Ruhlsdorf eine Querungsinsel errichtet. Die Bauarbeiten sollen am 15. Nove...