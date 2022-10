Der Himmel zeigt sich am späten Vormittag bedeckt, seit Stunden regnet es. Wenigstens ist es nicht zu kalt, 16 Grad sind auf dem Thermometer zu lesen. Die Bauarbeiter an der Börnicker Chaussee in Bernau tragen Wetterjacken, Stiefel, Helme und schauen gebannt nach oben.

Der Mann im Führerhaus des g...