Autofahrer müssen sich ab Ende des Monats März auf weitere Behinderungen in Ahrensfelde einstellen. Vom 26. März bis zum 12. April werden am Bahnübergang am S-Bahnhof Ahrensfelde die Gleiszwischenplatten ausgewechselt. Der Bahnübergang wird dafür voll gesperrt.

Umleitung führt über Wuhletalstraße

Die Umleitungsstrecke führt über die Wuhletalstraße und ist ausgeschildert. Bereits seit 8. März ist die Einfahrt von der B158 in die Mehrower Staße in Richtung Eiche wegen des Baus eine Regenwasserrückhaltebeckens nicht möglich.