Verkehrsteilnehmer müssen sich am Bahnübergang im Ahrensfelder Ortsteil Blumberg im Wirtschaftsweg gegenüber vom Friedensweg in den Tagen nach Ostern auf Einschränkungen einstellen. Von Dienstag, 6. April, 8 Uhr, bis Mittwoch, 7. April 16 Uhr, wird der Bahnübergang für den kompletten Verkehr gesperrt. Das teilten die Verkehrs- und Leiteinrichtungen Cottbus am Donnerstag mit.

Dringend notwendige Gleisbauarbeiten

Grund dafür sind Bauarbeiten. Es stünden dringend notwendige Gleisbauarbeiten an, die die Sperrung des Übergangs unumgänglich machen würden.