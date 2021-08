In den letzten Zügen liegen die Bauarbeiten für die neue Ladestraße in Bernau. Unschwer zu erkennen ist, dass die Fahrbahn weitgehend aufgetragen ist – und ihren Zweck schon erfüllt. Allerdings wird an einigen Ecken noch gearbeitet. Auch die Nebenanlagen und Gehwege sind noch nicht fertig.

Eröffnung steht bevor

Bürgermeister André Stahl (Linke) geht aber davon aus, dass die Ladestraße Ende des Monats eröffnet werden kann. Die sechseinha...