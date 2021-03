Zu einer zeitweisen Sperrung des großen Parkplatzes an der Jahnstraße/Ladeburger Chaussee in Bernau kommt es ab Montag, 8. März 2021. Weitere Parkplätze an der Ladeburger Straße werden ebenfalls vorübergehend geschlossen. Anlass sind die Vorbereitungen zum Bau des geplanten Parkhauses Ladeburger Dreieck.

Bis 11 Uhr absolutes Halteverbot

Wie die Wohnungs- und Baugesellschaft Bernau (Wobau) am Montag mitteilte, wird auf den betroffenen Parkplätzen am kommenden Montag bis 11 Uhr absolutes Halteverbot gelten. „Im Anschluss wird der Parkplatz in der Ladeburger Straße dann bis Freitag, 12. März, 16 Uhr, nur eingeschränkt als Parkfläche zur Verfügung stehen“, erklärte die Wobau, die um Verständnis für die Einschränkungen bittet.