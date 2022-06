Die Bauarbeiten an der Straße der Jugend in Panketal gehen munter voran: Für viele Millionen Euro lässt die Gemeinde Panketal dort eine Turnhalle bauen, die sowohl für Schul- als auch den Vereinssport genutzt werden soll – wenn sie denn mal fertig ist. Denn so ganz, wie sich die Verwaltung das...