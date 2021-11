Ein symbolischer Akt wurde am Mittwoch auf der Festwiese am neuen Gemeinschaftshaus in Birkholzaue durchgeführt: Die Ortsvorsteher der drei „Birkendörfer“ Heidi Scheidt (Birkenhöhe), Dieter Geldschläger (Birkholz) und Heiko Schilsky (Birkholzaue) haben drei Birken gepflanzt. „Die drei Bäume stehen symbolisch für die drei Birken-Ortsteile von Bernau“, erklärt Bürgermeister André Stahl dazu.

Man wolle gemeinsam mit den Ortsvorstehern die Birkendörfer zu Ortsteilen mit vielfältigen Angeboten und eigenem Charme weiterentwickeln, so Stahl. „Und wenn wir bauen, sorgen wir im Sinne des Klimaschutzes auch für Ersatzpflanzungen, um die grüne Infrastruktur zu erhalten“, ergänzt das Stadtoberhaupt.

Gemeinschaftshaus wird mit Leben gefüllt

Im August 2021 wurde das Gemeinschaftshaus in Birkholzaue an der Alten Bernauer Landstraße eingeweiht. Durch den Neubau verfügt der Ortsteil nun über einen 120 Quadratmeter großen Treff mit Veranstaltungsraum, Büro für den Ortsbeirat, Teeküche und Sanitäranlagen mit behindertengerechtem WC. „Vereine, Seniorinnen und Senioren, die Kindertanzgruppe und unser Lesezirkel füllen das Haus mit Leben“, freut sich Ortsvorsteher Heiko Schilsky. Innerhalb kürzester Zeit habe sich das Gemeinschaftshaus zu einem lebendigen Ort für ein aktives Miteinander der Birkholzauerinnen und Birkholzauer entwickelt, konstatierte der Ortsvorsteher. Auch für Kultur- und Sportveranstaltungen wird das barrierefreie Gebäude genutzt.

Derzeit entsteht ein weiteres Gemeinschaftshaus in Birkenhöhe auf dem Eckgrundstück von Eschen- und Akazienstraße, das im Sommer 2022 fertiggestellt werden soll. „Wir freuen uns bereits jetzt auf diesen großen Zugewinn für unseren Ortsteil“, meint die Birkenhöher Ortsvorsteherin Heidi Scheidt. „Die Birkhöherinnen und Birkhöher werden ihn zu einem lebendigen Treffpunkt für Menschen jeden Alters machen“, ist sich Heidi Scheidt sicher.