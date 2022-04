Am Donnerstag, 31. März 2022, wurde im Wandlitzer Ortsteil Basdorf ein 11-jähriges Mädchen von einem noch unbekannten Mann belästigt. Dies teilte die Polizei am Freitag in einer Pressemitteilung mit. Nach Angaben der Polizei im Landkreis Barnim hat sich der Vorfall am Abend gegen 19.30 Uhr in der Heinrich-Heine-Straße zugetragen.