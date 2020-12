Der Kleingarten-Zwist in Werneuchen erreicht eine neue Eskalationsstufe. Nachdem der VdK Werftpfuhl vor dem Amtsgericht Bernau eine Niederlage einstecken musste, was den Kleingarten-Status einiger Parzellen betrifft, wird man nun in Berufung gehen.Vom Amtsgericht zum Landgericht„Wir haben unseren...