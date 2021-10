Gibt es in Werneuchen ein öffentliches Bedürfnis für die Einrichtung eines Bestattungswaldes? Diese Frage, so sieht es ein Beschluss der Stadtverordneten vor, soll in den nächsten Wochen durch die Verwaltung geklärt werden. Wird sie mit Ja beantwortet, könnten Einwohner vielleicht schon in nah...