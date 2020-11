Ist der Trägerwechsel für die Wilhelm-Conrad-Röntgen-Gesamtschule in Zepernick besiegelt? Noch nicht. Doch Panketals Bürgermeister Maximilian Wonke hat am Dienstag von der Gemeindevertretung den Auftrag erhalten, mit dem Landkreis Barnim Verhandlungen über die Trägerschaft der Schule aufzunehmen.

Noch liegt die Zuständigkeit bei der Gemeinde – eher untypisch, wie der Blick in das Brandenburgische Schulgesetz zeigt. Dort heißt es: „Träger von weiterführenden allgemeinbildenden Schulen sind die Landkreise und kreisfreien Städte.“ Auch Große kreisangehörige Städte und Mittlere kreisangehörige Städte können Träger dieser Schulen sein. Einzig: Panketal ist weder das eine noch das andere.

Ist der Trägerwechsel damit also längst überfällig? In der Gemeindevertretung wird um eine Antwort auf diese Frage gerungen. Die Fronten verlaufen zwischen den Fraktionen: Die Grünen und BVB/Freie Wähler stimmen am Dienstag gegen die Aufnahme von Verhandlungen. SPD, CDU, AfD und Linke hingegen machen den Weg für einen Trägerwechsel frei.

Welchen Einfluss hat der Schulträger?

„Wir wollen uns vor Verantwortung drücken“, attestiert André Meusinger (BVB/Freie Wähler) der Gemeindevertretung vor der Abstimmung. „Nein“, entgegnet Christin Enkelmann (CDU), „es ist nicht unsere Verantwortung.“ Versöhnlich führt sie aus: Hätte die Gemeindevertretung im vergangenen Jahr über den Trägerwechsel entschieden, hätte sie mit Nein gestimmt. Grund dafür wären offene Fragen gewesen: Wie wird die Grundschule in Zukunft aufgestellt? Wie können Sport und Schulspeisung für alle sichergestellt werden? Welchen Investitionsstau gibt es an der Gesamtschule?

Die Verwaltung hat diese Fragen in ihrem Konzept zur Entflechtung von Grund- und Gesamtschule in Zepernick beantwortet. Eine andere bleibt jedoch offen und wird in der Diskussion immer wieder aufgegriffen: Welchen Einfluss hat der Schulträger eigentlich?

André Meusinger führt einige Bereiche aus: Über die Qualität des Essens, die IT-Ausstattung und die Reinigung könne die Gemeinde entscheiden. Die Abstimmungswege seien zudem kürzer, wenn die Schule in Trägerschaft der Gemeinde verbleibe, erklärt er. Und: „Wir haben Einfluss auf die Bautätigkeit“, hält Stefan Stahlbaum (Bündnis 90/Grüne) fest. „Wir geben die Schule in eine unsichere Zukunft. Ob der Kreis investiert, wissen wir nicht“, sagt er. André Meusinger denkt weiter: Die Gemeinde könne in die Gesamtschule investieren, wenn bei dem einen oder anderen Projekt gespart würde.

Arbeitsgruppe empfiehlt zeitnah keine Investitionen an Gesamtschule

Christin Enkelmann hält dagegen: „Wir können weder über die Zügigkeit noch den Fortbestand der gymnasialen Oberstufe entscheiden“, sagt sie. Anders stünde es um den Besen des Hausmeisters, Schulfeste, die Schulsozialarbeit und Drucker, fügt sie an. „Wir sollten uns von sachlichen Argumenten leiten lassen“, appelliert sie an die Gemeindevertretung.

Die Arbeitsgruppe Investitionsvorhaben, deren Abschlussbericht den Gemeindevertretern vorliegt, empfiehlt, zeitnah keine Investitionen an der Gesamtschule zu tätigen. Bei welchen Projekten André Meusinger beabsichtige, Abstriche zu machen, will Christin Enkelmann wissen. „Die Vereinsheime für SG Schwanebeck 98 und SG Einheit Zepernick wird niemand für uns übernehmen“, fügt sie an.

Die Ergebnisse der Arbeitsgruppe sollten als Grundlage für weitere Entscheidungen genommen werden, findet Thomas Stein (Linke) – ein Seitenhieb gegen André Meusinger, der ebenso wie Christin Enkelmann der Arbeitsgruppe angehört.

Gemeinde profitiert auch bei Ablehnung des Landkreises

Carola Wolschke (fraktionslos) führt weitere Argumente gegen den Trägerwechsel an. Der Landkreis wolle den Jugendklub Heizhaus nicht übernehmen, das sei das Ergebnis von Gesprächen Anfang 2017 gewesen, erklärt sie. Das Konzept der Verwaltung sieht jedoch vor, dass das Heizhaus bei einem Trägerwechsel an den Kreis geht. Auch freie Mensa- und Sporthallenkapazität seien für die Gesamtschüler nicht gegeben, stellt Carola Wolschke fest.

„Wir stimmen nicht über den Vertrag ab“, darauf weist Ines Pukall (Linke) die Gemeindevertretung hin. Richtig: Erst einmal stehen Verhandlungen zur Abstimmung. Und die haben selbst bei Ablehnung der Trägerschaft durch den Landkreis positive Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde. Sollte der Landkreis die Trägerschaft ablehnen, müsste er auch die Schulkosten für Schüler mit Wohnsitz in Panketal übernehmen.

Trägerwechsel hin oder her: Für die Eltern der Gesamtschüler spiele das keine große Rolle, erklärt Jan Kreßner, sachkundiger Einwohner für die Linke im Sozialausschuss und Gesamtelternsprecher, vergangene Woche im Fachausschuss. Entscheidend sei für die Eltern die ordentliche Ausstattung der Schule.