Der Kreistag wird sich in seiner Sitzung am 1. Dezember mit der Schule am Rollberg in Bernau beschäftigen. Allerdings geht es dann nicht um den geplanten Neubau des Schulcampus, der für 1000 Kinder und Jugendliche an der Ladeburger Chaussee geplant ist , sondern um einen neuen Namen für die Bildun...