Die Einsätze kommen immer plötzlich und erfordern schnelles Handeln: So auch in der Nacht zum Sonnabend (9. April), als ein brennender Pkw gemeldet wurde. Der Wagen stand auf der Autobahn A11 zwischen Bernau Nord und Wandlitz und brannte bereits lichterloh, als die Feuerwehren aus Bernau mit Blaulicht anrückten.

15 Kameraden waren ab 23.40 Uhr im Einsatz, um den Flammen mit Schaum den Garaus zu machen. Der Löschzug der Stadt Bernau und die Kameraden aus Birkholz waren im Einsatz. Zudem kamen Polizei und Rettungskräfte dazu. Verletzte gab es glücklicherweise nicht.

Wer in der Nacht mit dem Pkw in Richtung Ostsee unterwegs war, hatte allerdings Pech. Eine Stunde lang musste die A11 in Richtung Norden gesperrt werden. „Wegen der Osterferien waren zu dieser Zeit noch etliche Fahrzeuge unterwegs“, sagte der Bernauer Stadtbrandmeister Jörg Erdmann hinterher.