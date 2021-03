Zu einem Großeinsatz rückte die Feuerwehr am späten Freitagabend in Wandlitz aus. In der August-Bebel-Straße hatte eine Sauna in einem Bungalow Feuer gefangen.

25 Einsatzkräfte waren vor Ort, um den Brand zu löschen. Zuvor hatten bereits die Anwohner vergeblich versucht, das Feuer unter Kontrolle zu bekommen. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, war am Abend noch unklar. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache.