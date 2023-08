In der Nacht zu Samstag (5. August) schrillten die Pieper der Bernauer Feuerwehr erneut wegen eines Brandes. Auf dem Parkplatz einer Autowerkstatt sind mehrere Fahrzeuge in Flammen aufgegangen. Die Polizei ermittelt zu dem Verdacht der Brandstiftung. Bereits am Montag (31. Juli) mussten die Retter zu einem Feuer ausrücken.

Alarmiert worden waren die Brandbekämpfer gegen 23.40 Uhr, nachdem Zeugen den Brand auf dem Parkplatz in der Wiesenstraße bemerkt hatten.

15 Fahrzeuge durch Feuer in Mitleidenschaft gezogen

Die Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehren konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen und eine weitere Brandausbreitung verhindern. Die Löscharbeiten zogen sich bis in die frühen Morgenstunden.

Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr Bernau bekämpften die Flammen.

© Foto: Dennis Lloyd Brätsch

Dem bisherigen Kenntnisstand der Polizei zufolge sind dabei 15 Fahrzeuge zerstört, oder zumindest durch die Hitzeentwicklung beschädigt worden. Auch die Hausfassade ist durch den Brand angegriffen worden.

Kriminaltechniker sollen Tatort untersuchen

Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist bislang noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Verdacht einer Brandstiftung übernommen. Dabei sollen am Vormittag auch Kriminaltechniker vor Ort zum Einsatz kommen.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge sollen dabei mindestens 15 Fahrzeuge beschädigt worden sein.

© Foto: Dennis Lloyd Brätsch